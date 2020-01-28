В Японии заявили, что 29 января эвакуируют из Уханя около 200 своих граждан

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Япония во вторник вечером направит в китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, чартерный рейс, который заберет оттуда около 200 японских граждан. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Я провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И по поводу желающих вернуться из Уханя японских граждан. Первый чартерный рейс вылетит из Японии в Ухань сегодня вечером. Завтра утром он отправится обратно и в первой половине дня вернется в Токио, в аэропорт Ханэда. Мы рассчитываем эвакуировать около 200 человек", - сказал он.

На обратном пути врачи и специалисты санитарно-эпидемиологического контроля проведут полный осмотр пассажиров самолета. В случае обнаружения симптомов по прилету в Токио их госпитализируют, для чего были специально выделены места в четырех государственных больницах. Те, чье состоянии здоровья медики сочтут нормальным, должны будут подписать бумагу о том, что они обязуются явиться к врачу при ухудшении самочувствия.

По словам министра, всего о своем желании покинуть Ухань заявили 650 японских граждан. Япония рассчитывает продолжить эвакуацию и согласовывает этот вопрос с китайской стороной. Также Мотэги заявил, что из Японии в Китай самолет доставит гуманитарный груз, в том числе медицинские маски и защитную одежду.

Среди находящихся в Ухане японцев много сотрудников японских компаний, имеющих там представительства. В частности, город должны покинуть 30 работников автомобильного концерна Honda. Изначально вылет должен был состояться утром во вторник, однако разрешение на посадку в Ухане было получено японской стороной только в течение дня.