В Японии заявили, что 29 января эвакуируют из Уханя около 200 своих граждан

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Япония во вторник вечером направит в китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, чартерный рейс, который заберет оттуда около 200 японских граждан. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.
"Я провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И по поводу желающих вернуться из Уханя японских граждан. Первый чартерный рейс вылетит из Японии в Ухань сегодня вечером. Завтра утром он отправится обратно и в первой половине дня вернется в Токио, в аэропорт Ханэда. Мы рассчитываем эвакуировать около 200 человек", - сказал он.
На обратном пути врачи и специалисты санитарно-эпидемиологического контроля проведут полный осмотр пассажиров самолета. В случае обнаружения симптомов по прилету в Токио их госпитализируют, для чего были специально выделены места в четырех государственных больницах. Те, чье состоянии здоровья медики сочтут нормальным, должны будут подписать бумагу о том, что они обязуются явиться к врачу при ухудшении самочувствия.
По словам министра, всего о своем желании покинуть Ухань заявили 650 японских граждан. Япония рассчитывает продолжить эвакуацию и согласовывает этот вопрос с китайской стороной. Также Мотэги заявил, что из Японии в Китай самолет доставит гуманитарный груз, в том числе медицинские маски и защитную одежду.
Среди находящихся в Ухане японцев много сотрудников японских компаний, имеющих там представительства. В частности, город должны покинуть 30 работников автомобильного концерна Honda. Изначально вылет должен был состояться утром во вторник, однако разрешение на посадку в Ухане было получено японской стороной только в течение дня.