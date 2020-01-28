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МИД Японии не комментирует задержание в декабре в России журналиста Kyodo

Журналиста задержали при попытке получить материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. МИД Японии не комментирует информацию о задержании в декабре в России корреспондента информационного агентства Кyodo при попытке получить материалы о российском военном потенциале. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель пресс-службы министерства.

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"Нам известны такие сообщения, - сказал он. - Мы также знаем, что 25 декабря прошлого года во Владивостоке был задержан местными властями корреспондент агентства Кyodo, у которого выяснили цели, с которыми он собирал материалы. После этого корреспондент был отпущен и 26 декабря выехал из России".

"Нам хотелось бы воздержаться от раскрытия каких-либо дипломатических контактов по этому поводу", - добавил сотрудник МИД Японии.

В понедельник в МИД РФ ТАСС сообщили, что японским дипломатам был заявлен протест в связи с действиями гражданина Японии, задержанного в декабре при попытке получить материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. В МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японца.

Российская сторона объявила задержанному с поличным японцу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ. Ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ, отметили в дипведомстве. На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину, добавили в МИД.

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