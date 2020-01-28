Кабмин не поддержал проект КПРФ об уголовной ответственности за незаконное изъятие органов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала направленный на отзыв депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за незаконное изъятие органов и тканей трупа человека для трансплантации или других целей. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Законопроектом предлагается дополнить соответствующей частью статью 244 Уголовного кодекса РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

В проекте правительственного отзыва отмечается, что сегодня в российском законодательстве термин "изъятие" органов или тканей применяется только в контексте их пересадки. "Представляется неясным, какие еще действия, связанные с изъятием органов или тканей трупа человека, помимо трансплантации, будут признаваться незаконными и влечь уголовную ответственность", - указывают в кабмине.

Кроме того, подчеркивают там, неотъемлемой частью диагностики при выявлении причин смерти человека являются гистологический, биохимический, микробиологический и другие методы исследования отдельных органов и тканей умершего. При этом инициатива коммунистов предусматривает, что незаконным будет считаться изъятие органов и тканей человека без учета и выяснения наличия волеизъявления граждан (об отказе от донорства при жизни или после смерти). "Таким образом, использование органов и тканей умершего человека в медицинских, научных и учебных целях будет квалифицироваться как преступление", - предостерегают в правительстве.

В отзыве также отмечается, что пояснительная записка в законопроекту не содержит данных, подтверждающих необходимость внесения предложенных изменений.

"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - указано в документе.