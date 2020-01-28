{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин не поддержал проект КПРФ об уголовной ответственности за незаконное изъятие органов

В российском законодательстве термин "изъятие" органов или тканей применяется только в контексте их пересадки, указали в правительстве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала направленный на отзыв депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за незаконное изъятие органов и тканей трупа человека для трансплантации или других целей. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Законопроектом предлагается дополнить соответствующей частью статью 244 Уголовного кодекса РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

В проекте правительственного отзыва отмечается, что сегодня в российском законодательстве термин "изъятие" органов или тканей применяется только в контексте их пересадки. "Представляется неясным, какие еще действия, связанные с изъятием органов или тканей трупа человека, помимо трансплантации, будут признаваться незаконными и влечь уголовную ответственность", - указывают в кабмине.

Кроме того, подчеркивают там, неотъемлемой частью диагностики при выявлении причин смерти человека являются гистологический, биохимический, микробиологический и другие методы исследования отдельных органов и тканей умершего. При этом инициатива коммунистов предусматривает, что незаконным будет считаться изъятие органов и тканей человека без учета и выяснения наличия волеизъявления граждан (об отказе от донорства при жизни или после смерти). "Таким образом, использование органов и тканей умершего человека в медицинских, научных и учебных целях будет квалифицироваться как преступление", - предостерегают в правительстве.

В отзыве также отмечается, что пояснительная записка в законопроекту не содержит данных, подтверждающих необходимость внесения предложенных изменений.

"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - указано в документе.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичКПРФ
Реклама на ТАСС
Интервью
Наталья Касперская: утечки данных все чаще используют, чтобы навредить репутации компаний
Президент группы компаний InfoWatch — о том, как и почему ситуация с утечками данных в России отличается от мировой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС