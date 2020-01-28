На фасадах домов в России создадут муралы на тему 75-летия Победы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Муралы (монументальные настенные изображения), посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, появятся на фасадах многоквартирных домов в России, отремонтированных по региональным программам капремонта в рамках граффити-акции "Портрет памяти". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России.

"В год памяти и славы по всей стране проходят мероприятия по сохранению исторической памяти. Региональные операторы капитального ремонта также примут в них участие, увековечив подвиги героев Великой отечественной войны в рамках граффити-акции "Портрет памяти", - рассказали в пресс-службе.

Так, Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области реализует три проекта: мурал, посвященный герою Великой Отечественной войны Николаю Ватутину, мурал с изображением танкиста Андрея Попова и танковой бригады, участвовавшей в освобождении Белгорода от первой фашистской оккупации, а также мурал с изображением летчика Александра Горовца.

Фонд капитального ремонта Самарской области нарисует граффити с изображением трех героев войны: народного артиста СССР Михаила Пуговкина, летчицы Ольги Санфировой и передовика советского авиастроения Дмитрия Ворфоломеева. Фонд капитального ремонта Липецкой области создаст граффити с изображением советского летчика и участника спасения экипажа парохода "Челюскин" Михаила Водопьянова. Автором рисунка мурала стала победитель детского конкурса рисунков, который проводил региональный оператор, Софья Сметанина.

"Мы считаем, что этот проект поможет в формировании комфортной городской среды, а также положительно отразится на отношении жителей к системе капитального ремонта. Эта инициатива Ассоциации регоператоров капремонта нашла отклик среди граждан и обязательно должна быть продолжена", - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Об акции "Портрет памяти"

Акцию "Портрет памяти" в 2018 году запустила Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Минстроя России. Суть проекта - в создании граффити на фасадах многоквартирных домов с изображением выдающихся людей и их подвигов. Финансовая поддержка проекта осуществляется за счет спонсорских средств, взносы на капремонт для этих целей не используются.

Сегодня муралы на фасадах отремонтированных домов есть уже в трех городах России: в Самаре - граффити, посвященное герою Великой Отечественной войны летчику Александру Мамкину, в Сургуте - с изображением пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, совершивших посадку самолета А321, и в Туле - с изображением портрета русского писателя Льва Толстого.