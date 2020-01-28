{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

На фасадах домов в России создадут муралы на тему 75-летия Победы

В стране будет проходить граффити-акция "Портрет памяти"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Муралы (монументальные настенные изображения), посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, появятся на фасадах многоквартирных домов в России, отремонтированных по региональным программам капремонта в рамках граффити-акции "Портрет памяти". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России.

"В год памяти и славы по всей стране проходят мероприятия по сохранению исторической памяти. Региональные операторы капитального ремонта также примут в них участие, увековечив подвиги героев Великой отечественной войны в рамках граффити-акции "Портрет памяти", - рассказали в пресс-службе.

Так, Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области реализует три проекта: мурал, посвященный герою Великой Отечественной войны Николаю Ватутину, мурал с изображением танкиста Андрея Попова и танковой бригады, участвовавшей в освобождении Белгорода от первой фашистской оккупации, а также мурал с изображением летчика Александра Горовца.

Фонд капитального ремонта Самарской области нарисует граффити с изображением трех героев войны: народного артиста СССР Михаила Пуговкина, летчицы Ольги Санфировой и передовика советского авиастроения Дмитрия Ворфоломеева. Фонд капитального ремонта Липецкой области создаст граффити с изображением советского летчика и участника спасения экипажа парохода "Челюскин" Михаила Водопьянова. Автором рисунка мурала стала победитель детского конкурса рисунков, который проводил региональный оператор, Софья Сметанина.

"Мы считаем, что этот проект поможет в формировании комфортной городской среды, а также положительно отразится на отношении жителей к системе капитального ремонта. Эта инициатива Ассоциации регоператоров капремонта нашла отклик среди граждан и обязательно должна быть продолжена", - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Об акции "Портрет памяти"

Акцию "Портрет памяти" в 2018 году запустила Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Минстроя России. Суть проекта - в создании граффити на фасадах многоквартирных домов с изображением выдающихся людей и их подвигов. Финансовая поддержка проекта осуществляется за счет спонсорских средств, взносы на капремонт для этих целей не используются.

Сегодня муралы на фасадах отремонтированных домов есть уже в трех городах России: в Самаре - граффити, посвященное герою Великой Отечественной войны летчику Александру Мамкину, в Сургуте - с изображением пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, совершивших посадку самолета А321, и в Туле - с изображением портрета русского писателя Льва Толстого.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаЛипецкая областьБелгородская областьСамарская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Интервью
Наталья Касперская: утечки данных все чаще используют, чтобы навредить репутации компаний
Президент группы компаний InfoWatch — о том, как и почему ситуация с утечками данных в России отличается от мировой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС