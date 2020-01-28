Депутат просит Минздрав проверить, проходил ли Кагоцел все клинические исследования

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) направил официальный запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой проверить публикации СМИ, согласно которым противовирусный лекарственный препарат Кагоцел якобы не проходил необходимые клинические исследования. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

По словам парламентария, к нему поступили обращения от граждан, которые обеспокоены информацией ряда федеральных СМИ о том, что "распространяемый на территории РФ в аптечной сети лекарственный препарат Кагоцел, входящий в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и активно участвующий в системе госзакупок, не имеет завершенных клинических исследований и может вызывать бесплодие у мужчин".

"Прошу Минздрав России проверить изложенные сведения, а также представить информацию о клинических исследованиях препарата, необходимых для его реализации на территории РФ", - написал Шаргунов.

Информацию, изучить которую просит парламентарий, распространили ранее издания Daily Storm, Lenta.ru и другие СМИ. Согласно данным на официальном сайте производителя, Кагоцел был "рекомендован Министерством здравоохранения и социального развития РФ в качестве препарата выбора при лечении средних и тяжелых форм гриппа" и распоряжением правительства включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП).

Генеральный директор компании - производителя препарата "Ниармедик плюс" Владимир Нестеренко ранее в интервью "Российской газете" заверял, что Кагоцел "прошел все необходимые испытания, положенные по закону, в том числе на токсичность, канцерогенность, а также влияние на генеративную функцию". По его словам, "за годы не было зафиксировано никаких жалоб".