Российская студентка рассказала, как живут учащиеся из РФ в Уханьском университете

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Бесплатное трехразовое питание и снабжение предметами первой необходимости организовали для российских студентов, остающихся на территории студгородка Уханьского университета. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник по телефону Майя Новоселова, студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), проходящая годичную языковую стажировку в этом китайском вузе.

"У нас есть изменения - нас теперь бесплатно кормят три раза в день прямо в общежитии, чтобы сократить до минимума необходимость выходить на улицу", - рассказала девушка. Рядом с общежитием, добавила она, открыт передвижной супермаркет, чтобы можно было приобрести воду, мыло и другие товары повседневного спроса. "Мы теперь на улицу совсем не выходим", - констатировала 21-летняя россиянка. По ее словам, можно также покупать продукты, которые раньше приходилось заказывать извне через службу доставки.

Все ходят в масках - в коридорах общежития, за его пределами. Зимние каникулы, отметила Новоселова, "продлены теперь на неопределенное время".

"Проблем нет, администрация вуза очень заботится о нас, делает все, что возможно", - подчеркнула студентка. Российское посольство в Китае, продолжила она, также студентов "очень опекает", с дипломатами "установлена постоянная связь, спрашивают, не нужно ли чего-нибудь". "Я сегодня поняла, что пока вывозить нас не будут", - сказала Новоселова. "Непонятно, как будет развиваться ситуация, хотелось бы вернуться, но пока такой возможности нет", - добавила она.

"Настроение хорошее, паники никакой нет ни среди студентов, ни среди персонала, все спокойны, настроены сидеть и ждать каких-то новостей", - отметила она. У студентов с помощью тепловизоров проверяют температуру, регулярно проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами. "Нам не запрещают выходить за пределы городка, никаких барьеров нет, но просто не рекомендовано, никто и не старается выходить", - рассказала девушка. На всех проходных установлены посты.

В Уханьском университете, кроме нее, сейчас находятся еще восемь студентов из России. Есть и другие иностранцы, которые проживают в четырех корпусах. "Знакомые японские студенты говорят, что они скоро уезжают. В то же время студентка из Голландии призналась, что их вывозить не собираются", - сказала Новоселова.

Сохранять спокойствие

Посольство России в Китае выступило во вторник с призывом к соотечественникам сохранять спокойствие в связи с ситуацией, сложившейся из-за распространения пневмонии нового типа. Посольство "поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне", говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте российского диппредставительства.

Российские дипломаты также пообещали "дополнительно оповещать граждан Российской Федерации при появлении новой значимой информации о сложившейся ситуации".