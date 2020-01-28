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Китайская вирусная пневмония

Reuters: в Таиланде подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в стране, по данным агентства, достигло 14 человек

БАНГКОК, 28 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом в стране. Как сообщило во вторник агентство Reuters, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания новым типом пневмонии достигло 14.

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По его данным, все заболевшие - туристы из Китая. Пять из них прибыли из провинции Хубэй и являются членами одной семьи, их возраст - от 6 до 70 лет. Еще один пациент прибыл из провинции Чунцин.

Вместе с тем представитель Минздрава Таиланда заявил журналистам, что теперь ведомство будет тщательнее проверять всех пассажиров из Китая.

Ранее Минздрав поручил областным управлениям прекратить сообщать о числе подозреваемых и подтвержденных случаях заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Теперь только основное ведомство будет публиковать общие официальные данные о распространении заболевания в стране.

Теги
ТаиландКитайКитайская вирусная пневмония
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