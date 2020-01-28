Во Франции еще три повара получили три звезды "Мишлен"

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. "Красный гид Мишлен" - самый известный и авторитетный кулинарный рейтинг в мире - присудил три звезды еще трем шеф-поварам, работающим во Франции. Торжественная церемония награждения прошла в понедельник в павильоне "Габриэль", расположенном в парке Елисейских полей.
Так, третью звезду присудили ресторатору Кейю Кобаяши. "Впервые японский шеф-повар получает высшую оценку "Мишлен" во Франции", - отметили критики.
Переехав из Нагано во Францию в 1999 году, Кобаяши знакомился с основами традиционной кухни в лучших ресторанах французских провинций. Важным периодом в своей жизни он считает работу в ресторане Алена Дюкасса в парижском отеле "Плаза Афины" с 2003 по 2010 год. В 2011 году Кобаяши открыл свой собственный ресторан недалеко от Лувра, который назвал "Кей". Свою первую звезду "Мишлен" заведение получило уже на следующий год.
Третью звезду "Мишлен" также также получил Гленн Вьель, шеф-повар ресторана Oustau de Baumaniеre в коммуне Бо-де-Прованс на юго-востоке Франции. По словам критиков, "секрет его кухни - в высоком качестве продуктов, которые выращиваются на специально созданной высокотехнологичной ферме".
Обладателем трех звезд также стал Кристофер Кутансо - шеф-повар рыбного ресторана в портовом городе Ла-Рошель на западе Франции. Кутансо считает себя не только поваром, но и профессиональным рыбаком. Он активно участвует в деятельности ассоциаций, которые борются с методами рыболовства, наносящими вред окружающей среде. Так, например, в 2018 году он поддержал петицию 200 французских шеф-поваров о полном запрете на использование разрядов тока для ловли рыбы. За "продвижение принципов ответственного поведения в кулинарном искусстве" Кутансо в 2019 году получил специальный приз "Мишлен".
В новом "Красном гиде Мишлен" также появились 11 новых двухзвездных заведений. Еще 50 французских ресторанов получили свои первые звезды.
О гиде "Мишлен" и его критериях
Самый ранний путеводитель компании "Мишлен" был выпущен в 1900 году и изначально представлял собой список разных мест, о которых необходимо знать путешественнику-автомобилисту: отели, рестораны и автостоянки. Впоследствии в компании "Мишлен" начали составлять рейтинг ресторанов в соответствии с их ценовой политикой. Одну звезду получали рестораны с высокими ценами. Через некоторое время составители ввели дополнительные оценки - две и три звезды - и изменили критерии их присуждения. Сегодня одна звезда означает "хороший ресторан", две - "отличная кухня", три - "великолепное заведение".
Современные критерии оценки являются коммерческой тайной гида. Оценка ресторанов производится инспекторами издания, посещающими заведения инкогнито.