Во Франции еще три повара получили три звезды "Мишлен"

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. "Красный гид Мишлен" - самый известный и авторитетный кулинарный рейтинг в мире - присудил три звезды еще трем шеф-поварам, работающим во Франции. Торжественная церемония награждения прошла в понедельник в павильоне "Габриэль", расположенном в парке Елисейских полей.

Переехав из Нагано во Францию в 1999 году, Кобаяши знакомился с основами традиционной кухни в лучших ресторанах французских провинций. Важным периодом в своей жизни он считает работу в ресторане Алена Дюкасса в парижском отеле "Плаза Афины" с 2003 по 2010 год. В 2011 году Кобаяши открыл свой собственный ресторан недалеко от Лувра, который назвал "Кей". Свою первую звезду "Мишлен" заведение получило уже на следующий год.

Третью звезду "Мишлен" также также получил Гленн Вьель, шеф-повар ресторана Oustau de Baumaniеre в коммуне Бо-де-Прованс на юго-востоке Франции. По словам критиков, "секрет его кухни - в высоком качестве продуктов, которые выращиваются на специально созданной высокотехнологичной ферме".

Обладателем трех звезд также стал Кристофер Кутансо - шеф-повар рыбного ресторана в портовом городе Ла-Рошель на западе Франции. Кутансо считает себя не только поваром, но и профессиональным рыбаком. Он активно участвует в деятельности ассоциаций, которые борются с методами рыболовства, наносящими вред окружающей среде. Так, например, в 2018 году он поддержал петицию 200 французских шеф-поваров о полном запрете на использование разрядов тока для ловли рыбы. За "продвижение принципов ответственного поведения в кулинарном искусстве" Кутансо в 2019 году получил специальный приз "Мишлен".