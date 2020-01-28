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Центр культурного развития появится на южных Курилах к 2022 году

В него войдут краеведческий музей и детская школа искусств

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в этом году начать на острове Кунашир в Сахалинской области строительство Центра культурного развития, который объединит краеведческий музей и детскую школу искусств. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Строительство центра будет вестись по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Курильских островов. В начале января председатель правительства региона Алексей Белик рассказал ТАСС, что на мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году потратят 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные - из областного.

"Объявлен тендер на выбор компании, которая будет заниматься созданием центра. В Южно-Курильске [на остове Кунашир] уже определен участок под объект. Планируется, что работы начнутся в этом году и завершатся к 2022 году", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что начальная стоимость объекта составляет более 557 млн рублей. Финансирование будет вестись за счет областного бюджета.

По информации областных властей, центр площадью в 2,5 тыс. кв. м будет состоять из двух двухэтажных блоков. В одном будут располагаться входная группа, гардероб, касса-киоск и краеведческий музей, состоящий из экспозиционных, выставочного и виртуального залов, учебного класса, архива, фондохранилища и административного помещения. Во втором - пост охраны, гардероб, детская школа искусств.

Для школы предусмотрены концертный, танцевальные и музыкальные залы, учебные классы для индивидуальных занятий и для музыкальной теории, мастерские, кладовые, рекреация, костюмерная, студия звукозаписи, помещения для ремонта и хранения музыкальных инструментов. В том же корпусе будут располагаться кабинет руководителя театральной студии и учительская.

Сейчас на Кунашире имеется одна детская школа искусств, которая появилась в 1967 году. Ее общая площадь составляет всего лишь около 245 кв. м, из которых учебными являются только 105 кв. м. Обучаются в заведении несколько десятков учеников. По информации областных властей, благодаря созданию Центра культурного развития большее количество детей на острове сможет получать образование творческой направленности.

Что касается краеведческого музея, он особенно нуждается в строительстве центра. Музей открылся на Кунашире в 1957 году. Сначала располагался в стенах средней школы, а затем, в 1991 году, переехал в подвал жилого дома. "В новом здании, которое будет построено, у нас будет свой целый блок двухэтажный. Мы сможем работать в комфортных условиях, посетителям будет приятнее приходить в современное новое здание. Кроме того, это важно для самих экспонатов - появятся все условия, необходимые для их правильного хранения", - прокомментировали ТАСС в музее.

О ФЦП

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов утверждена постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. Финансирование предполагается за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетного финансирования.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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