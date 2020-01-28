Турецкие парламентарии намерены принять участие в открытии Соборной мечети Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Представители правящей и оппозиционной партий парламента Турции намерены принять участие в открытии Соборной мечети в Крыму. Об этом на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.

"В кулуарах парламента Турецкой Республики активно обсуждают вопрос открытия Соборной мечети, каждый из них высказывал желание принять участие в открытии, в любое время готовы приехать к нам, причем мы это слышали от представителей правящей и оппозиционной партий", - сообщил Бальбек, рассказывая о своей поездке в Турцию в составе российской делегации в октябре прошлого года.

Аксенов отметил, что Крым готов принять гостей из этой страны. "Будет решение президента и МИД - пожалуйста, зеленый свет", - сказал глава региона.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В январе в Крым для подготовки и росписи главной мечети полуострова прибыли художники из Турции. В мае 2019 года Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года.