Глава ростовского Минздрава вышла на работу после домашнего ареста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, обвиняемая в превышении должностных полномочий, приступила к работе после окончания срока домашнего ареста, сообщил ТАСС во вторник источник в министерстве.

Как сообщалось, в пятницу, 24 января, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отменил Быковской домашний арест.

Информацию о выходе Быковской на работу ТАСС подтвердил ее адвокат Павел Лапшов. "Она вышла на работу, с утра находится на рабочем месте", - сказал он.

По версии следствия, Быковская и Беседовский превысили должностные полномочия и, действуя в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону", ограничили конкуренцию при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов. 23 января на пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев заявил, что Быковская останется на посту до решения суда.

В новость внесены изменения (10:15 мск) - добавлен комментарий адвоката.