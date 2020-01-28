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Китайская вирусная пневмония

Власти Китая рассказали, сколько времени лечится пневмония нового типа

Лечение занимает около недели в лучшем случае и около двух недель в более тяжелых случаях

ТАСС, 28 января. Лечение пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, занимает около недели в лучшем случае и около двух недель в более тяжелых случаях. Об этом во вторник на брифинге заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван.

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"На данный момент пациенты с относительно легкими формами заболевания восстанавливаются примерно за неделю, в более серьезных случаях требуется около двух недель", - приводит его слова газета "Синьцзин бао".

Ли Синван добавил, что пациент может быть выписан из больницы только после того, как у него пройдут клинические симптомы заболевания, нормализуется температура тела, а анализ взятой у него пробы вирусных нуклеиновых кислот дважды даст отрицательный результат.

Число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник днем увеличилось на 32 человека и достигло 4547, число летальных исходов по-прежнему составляет 106.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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