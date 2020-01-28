{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Роспотребнадзор выявил 103 заболевших с подозрением на коронавирус

Ни у кого диагноз новой инфекции не подтвердился, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мониторинг Роспотребнадзора выявил 103 человека с подозрением на коронавирус, однако ни у кого диагноз новой коронавирусной инфекции не подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В сообщении говорится, что у 13 больных была выявлена респираторная инфекция (риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы), у 13 - грипп А,  у девяти - грипп В, у шестерых заболевших микстинфекция, у трех - парагрипп, еще в двух случаях обнаружена сезонная коронавирусная инфекция. Больных инфекцией 2019-nCoV  зарегистрировано не было, говорится в сообщении.

Кроме того, в России не отмечается превышения среднемноголетних уровней заболеваемости внебольничными пневмониями. В пресс-службе добавили, что продолжается проведение противоэпидемических мероприятий на территории России, ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Житель Новосибирска пожаловался на педагога, поставившую "пятерку" на лоб ученице
В аппарате детского омбудсмена области сообщили ТАСС, что администрация школы опровергает эту информацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС