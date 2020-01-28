Роспотребнадзор выявил 103 заболевших с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мониторинг Роспотребнадзора выявил 103 человека с подозрением на коронавирус, однако ни у кого диагноз новой коронавирусной инфекции не подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В сообщении говорится, что у 13 больных была выявлена респираторная инфекция (риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы), у 13 - грипп А, у девяти - грипп В, у шестерых заболевших микстинфекция, у трех - парагрипп, еще в двух случаях обнаружена сезонная коронавирусная инфекция. Больных инфекцией 2019-nCoV зарегистрировано не было, говорится в сообщении.

Кроме того, в России не отмечается превышения среднемноголетних уровней заболеваемости внебольничными пневмониями. В пресс-службе добавили, что продолжается проведение противоэпидемических мероприятий на территории России, ситуация находится на строгом контроле ведомства.