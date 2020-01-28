Власти Китая рекомендовали согражданам отложить поездки за рубеж из-за пневмонии

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Китайские иммиграционные власти рекомендовали во вторник гражданам КНР отложить поездки за рубеж в целях предотвращения распространения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Главного управления по делам иммиграции.

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"Люди с симптомами респираторной инфекции, такими, как повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, должны немедленно отменить свои планы поездок за границу и обратиться за медицинской помощью", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что такие путешественники обязаны также раскрыть информацию о маршрутах предполагаемых поездок и способах передвижения.

"Эта рекомендация направлена на защиту жизней и здоровья как китайских, так и иностранных граждан и предотвращение ненужных потерь в условиях, когда ряд стран и регионов вводят ограничения на въезд в связи со вспышкой заболевания", - пояснили в управлении.

Сокращение передвижения людей через границу должно сдержать распространение заболевания, указали в ведомстве.