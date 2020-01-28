Представители оставленной на 5 лет в клинике девочки хотят закрыть процесс по иску опеки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура попросила рассмотреть в открытом режиме исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей, пять лет не забирающих дочь из столичной клиники. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где во вторник началось рассмотрение иска по существу.

"Если родители не видят проблемы, то полагаю возможным рассмотреть данное дело в открытом режиме", - сказала представитель прокуратуры.

"Чтобы не было нарушений процессуальных норм, полагаю, что ходатайство истца не подлежит удовлетворению", - отметила в свою очередь представитель отца ребенка.

Представители родителей заявили отвод судье Наталье Каржавиной, упрекнув ее в заинтересованности. Выслушав доводы сторон, судья приняла решение об отказе в просьбе представителя ответчика и продолжила процесс.

"Согласно практике ЕСПЧ [Европейский суд по правам человека], судья Каржавина подлежит отводу, если ее поведение не соответствует беспристрастности", - сказала в обоснование отвода представитель отца ребенка. По ее словам, судья, в частности, приняла исковое заявление, не получив заключение по месту проживания ребенка, не убедившись, что заявление истца подано по подсудности рассмотрения иска.

"Судья сделала запросы самостоятельно в ЗАГС в интересах истца", - заявила юрист.

Представители истца категорически возражали против отвода судьи. "Иск подан по подсудности", - заявили представители клиники "Мать и дитя". Прокурор также выступила против заявленного ходатайства.

Кроме того, с принял решение о рассмотрении в открытом режиме искового заявления органов опеки об ограничении прав родителей девочки.

"Законных оснований [для удовлетворения ходатайства истца] нет", - огласила решение судья.

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает. Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.