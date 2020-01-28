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Китайская вирусная пневмония
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Граничащие с Китаем регионы РФ вводят дополнительные меры безопасности из-за коронавируса

До стабилизации обстановки отменены рейсы из дальневосточных аэропортов в город Санья, а пограничные пункты пропуска приостановили свою работу до 1 февраля
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ТАСС, 28 января. Граничащие с Китаем российские регионы вводят дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса. На некоторых пунктах пропуска продлены каникулы, введенные из-за восточного Нового года, а местные туроператоры останавливают отправку россиян в КНР. Как в регионах защищаются от вируса, рассказали ТАСС представители властей, аптечных сетей и туристического бизнеса.

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Большинство пограничных пунктов пропуска на Дальнем Востоке приостановили работу с 24 января из-за Нового года по восточному календарю. Возобновить ее предполагалось 30 января, но по договоренности с китайской стороной каникулы продлили до 1 февраля. Для вывоза туристов из китайского Хэйхэ в Благовещенск власти открыли временный "коридор", по которому в РФ прибыли 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом на жительство в России, а также два гражданина Эфиопии.

В Приморском крае сейчас действуют только железнодорожные пункты пропуска. "Пассажиропоток увеличен, но очередей нет, все работают в штатном режиме, без продления. Сотрудников достаточно для работы с имеющимся пассажиропотоком. Рост пассажиропотока стандартный, он связан с тем, что идут новогодние праздники, и из года в год во время них у нас работают только железнодорожные переходы, а автомобильные не работают, поэтому основной поток идет через железнодорожные пункты", - рассказали ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни.

Как заявил во вторник заместитель председателя правительства Приморья - министр здравоохранения края Виктор Фисенко, действующие жесткие ограничения на региональных пунктах пропуска через границу продлятся до 1 февраля. В настоящее время на всех 15 пунктах пропуска через государственную границу введены повышенные меры эпидемиологической защиты. Сотрудники пунктов, таможенники и врачи обеспечены масками и перчатками, проводится двойной термометрический контроль всех въезжающих с территории Китая: температуру измеряют у людей как внутри транспорта, так и в общем потоке, пока они проходят по помещениям.

До стабилизации обстановки рейсы в китайский город Санья из аэропортов Дальнего Востока отменили авиакомпании "Якутия" и Nordstar, сообщили ТАСС представители перевозчиков. Nordstar вывозит россиян с китайского курорта на популярном у туристов острове Хайнань по графику и не планирует возобновлять рейсы до конца зимнего расписания (22 марта).

Все туристические компании Приамурья приостановили продажу туров в Китай. В понедельник об аналогичном решении турфирм региона сообщали власти Приморья.

Медицинские меры

В приграничных регионах вырос спрос на противовирусные и хирургические маски, которые люди покупают, чтобы обезопасить себя. Об этом ТАСС рассказали в нескольких крупных аптечных сетях.

"С начала прошлой недели в точках продаж нашей сети наблюдается повышенный спрос на противовирусные препараты и другие средства защиты от ОРВИ. Но если до 24 января фиксировался небольшой рост продаж, в основном препаратов, то в субботу и воскресенье люди начали массово скупать не только их, но и маски-респираторы. Со своей стороны мы увеличиваем резервы, закупаем дополнительно товар, держим руку на пульсе", - сообщили ТАСС в справочной крупной приморской сети аптек "Монастырев". Ажиотажный спрос зафиксирован и в аптечной сети "Овита", рассказали в компании.

Региональные Минздравы также принимают меры для защиты от вируса. Так, в медицинских учреждениях Хабаровского края пройдут тренировки с персоналом, чтобы люди четко знали, как вести себя при выявлении коронавируса. Регион в числе первых получил тест-системы для быстрой диагностики болезни. Такие же системы поступили в Приморский край, где их уже успели опробовать на тех, кто въехали на территорию региона с признаками ОРВИ.

В республиканской больнице Бурятии, по данным регионального Минздрава, запасли 24 тыс. масок и более 5 тыс. респираторов, а также противирусные препараты и дезинфицирующие средства в достаточном количестве.

Теги
РоссияКитайПриморский крайБурятияХабаровский крайАмурская областьДальний ВостокКитайская вирусная пневмония
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