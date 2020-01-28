СМИ: отрекшийся от трона король бельгийцев фактически признал свою внебрачную дочь

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Отрекшийся от трона король бельгийцев Альберт II фактически признал 51-летнюю художницу Дельфину Боэль своей внебрачной дочерью после более чем 20-летней судебной тяжбы. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на адвоката.

"Его величество Альберт II прошел тест ДНК в соответствии с постановлением Суда Брюсселя и ознакомился с его результатами. Научный вывод свидетельствует, что он является биологическим отцом Дельфины Боэль", - цитирует телеканал заявление адвокатов Альберта II. В нем сообщается, что 85-летний король прекращает судебный процесс, в ходе которого он оспаривал претензии Дельфины Боэль, фактически признавая свое биологическое отцовство.

При этом телеканал подчеркнул, что, по бельгийским нормам, признание биологического отцовства не означает признания легального отцовства, то есть не дает Дельфине Боэль прав наследования.

Альберт II отрекся от престола 21 июля 2013 года и передал престол своему старшему сыну Филиппу, сохранив за собой формальный титул короля. Однако вместе с троном прежний монарх утратил судебный иммунитет.

Дельфина Боэль требовала в суде установления отцовства и официального признания ее незаконнорожденной дочерью Альберта II. В случае юридического признания она могла бы получить право на часть его наследства, но не сможет быть причислена к королевской семье. По официальным данным Королевского дворца, личное состояние Альберта II оценивается в 12,4 млн евро, однако местные СМИ регулярно публикуют исследования и разоблачения о различных счетах и фондах, принадлежащих членам королевской фамилии, согласно которым общий объем его состояния может составлять от 25 млн до 1 млрд евро.

Впервые информация о наличии у бельгийского монарха незаконнорожденной дочери стала достоянием общественности в 1999 году, когда вышла биография Альберта II, в которой упоминалась его связь в 1960-х годах с матерью Дельфины Боэль - баронессой Сибилл де Селис Лонгшам. Тогда король лишь косвенно подтвердил возможность существования внебрачной дочери, признав в своем рождественском телеобращении к нации, что его брак с королевой Паолой "переживал в конце 1960-х годов серьезный кризис". Тогда Альберт носил титул принца Льежского и даже не подозревал, что ему придется в будущем взойти на престол. Королем бельгийцев был его старший брат Бодуэн, который умер бездетным, в результате чего трон перешел к Альберту в 1993 году.