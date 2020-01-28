МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам VII съезда Федерации еврейских общин России (ФЕОР), приуроченного к 20-летию организации. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"За годы своего существования ФЕОР стала одной из крупнейших и авторитетных религиозных организаций. В России высоко ценят деятельность федерации, направленную на поддержание и развитие еврейских традиций и обрядов, - подчеркнул глава правительства. - При участии вашей организации активно реализуются значимые благотворительные, социальные, просветительские и образовательные программы, восстанавливаются синагоги, строятся общинные центры".

Премьер отметил важность вклада ФЕОР в борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом, а также противостояния попыткам оправдать преступления фашизма, подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны. По мнению Мишустина, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне эта позиция федерации имеет особое значение.

Премьер выразил уверенность, что съезд станет значимым событием, придаст новый импульс развитию Федерации еврейских общин России, а принятые участниками решения будут способствовать укреплению мира и согласия в многоконфессиональной России.

VII съезд Федерации еврейских общин России пройдет в Москве 28 января. На съезд соберутся председатели общин и раввины из 140 городов России. В нем также примут участие чиновники, представители благотворительных организаций, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. По итогам съезда ожидается принятие ряда резолюций по общественным и социальным вопросам.

ФЕОР - крупнейшая российская централизованная еврейская организация, объединяющая религиозные общины на всей территории страны. Она декларирует своей целью создание условий для полноценной религиозной и национально-культурной жизни евреев в России. Общины ФЕОР есть в 140 городах, в ее составе работают свыше 160 синагог и общинных центров, детские сады, школы, Еврейский университет.