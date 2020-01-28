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Три пункта пропуска на границе с КНР на Дальнем Востоке не будут работать до 7 февраля

Пункты расположены в Хабаровском крае, а также в ЕАО и Амурской области

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае, Еврейской автономной области (ЕАО) и в Амурской области не будут работать до 7 февраля. Об этом сообщается в документе Хабаровского филиала Росгранстроя, который опубликовал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на своей странице в Instagram.

"Смешанные пункты пропуска Лобэй (сопредельный Амурзет), Тунцзян (сопредельный Нижнеленинское) и Жаохэ (сопредельный Покровка) готовы возобновить работу с 7 февраля", - говорится в документе.

Жаохэ должен был открыться 29 января, сейчас он закрыт в связи с праздником весны в КНР.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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