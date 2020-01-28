Путин отметил внимание ФЕОР к сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VII съезда Федерации еврейских общин России, приуроченного к 20-летию ФЕОР. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Вы многое делаете для развития конструктивного межнационального и межрелигиозного диалога, продвижения в обществе принципов взаимного уважения, добрососедства и веротерпимости, проводите востребованную социальную, благотворительную, просветительскую работу, - подчеркнул президент. - И конечно, в год 75-летия Великой Победы особо отмечу огромное внимание, которое ФЕОР уделяет заботе о ветеранах, воспитанию молодежи на непреходящих нравственных, патриотических идеалах и ценностях, сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне".

Глава государства назвал ФЕОР одной из ведущих иудейских религиозных организаций, которая по праву пользуется высоким, заслуженным авторитетом. Он отметил плодотворную деятельность ФЕОР, направленную на объединение еврейских общин, возрождение богатейших исторических, духовных, культурных традиций последователей иудаизма в России.

VII съезд Федерации еврейских общин России пройдет в Москве 28 января. На съезд соберутся председатели общин и раввины из 140 городов России. В нем также примут участие чиновники, представители благотворительных организаций, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. По итогам съезда ожидается принятие ряда резолюций по общественным и социальным вопросам.

ФЕОР - крупнейшая российская централизованная еврейская организация, объединяющая религиозные общины на всей территории страны. Она декларирует своей целью создание условий для полноценной религиозной и национально-культурной жизни евреев в России. Общины ФЕОР есть в 140 городах, в ее составе работают свыше 160 синагог и общинных центров, детские сады, школы, Еврейский университет.