Срок действия Антипиратского меморандума продлили до 31 января 2021 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Срок действия Антипиратского меморандума, подписанного 1 ноября 2018 года, продлен до 31 января 2021 года. Об этом заявил во вторник заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на круглом столе "Глобальная экосистема видеосмотрения" в рамках форума CSTB.

"Всего с момента начала действия Меморандума из поисковой выдачи удалено около 2,1 млн ссылок на нелегальный контент, - сказал Субботин. - Учитывая такой глобальный отраслевой запрос, общим решением действие меморандума продлено до 31 января 2021 года".

Субботин также напомнил, что в рамках концепции меморандума предполагается дальнейшая проработка законопроекта в области борьбы с пиратством в интернете. "Подготовлен законопроект, надеюсь, в этом году работа над ним продолжится", - сказал он, подчеркнув, что эта работа будет приоритетной для ведомства.

Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Изначально меморандум, подписанный в ноябре 2018 года, действовал до 1 сентября 2019 года.

Документ был подписан правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России.