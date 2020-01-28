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Дело полковника Захарченко

Суд запросил видеозаписи из СИЗО "Лефортово" по иску экс-полковника Захарченко

Следующее заседание по делу назначили на 19 февраля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Лефортовский районный суд Москвы направил запрос по иску осужденного экс-полковника Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово" о наличии в камере средств видео- и аудиозаписи, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Отложить заседание для направления запроса с просьбой сообщить информацию о наличии средств аудиовидеозаписи в камерах и наличии регистратора на форменном обмундировании сотрудника. Следующее заседание назначить на 19 февраля, в 10:00 мск", - огласил решение судья Антон Каргальцев.

Также по просьбе самого Захарченко суд запросил сведения о наличии в камере телевизора и радио.

Защита Захарченко просит в иске признать незаконными действия администрации СИЗО-2 УФСИН России по Москве ("Лефортово") о признании Дмитрия Захарченко склонным к нападениям на сотрудников администрации правоохранительных органов, а также склонным к побегу.

По его словам, за время нахождения Захарченко в СИЗО никаких инцидентов не было, при этом в настоящее время из-за признания его склонным к побегу экс-полковник не может трудоустроиться в колонии № 5 в Зубово-Полянском районе Мордовии, где он отбывает наказание, так как каждый час ему приходится отмечаться у администрации.

Теги
РоссияМордовияДело полковника Захарченко
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