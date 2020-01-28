Семьям погибших и пострадавшим при прорыве трубы в мини-отеле Перми выплатили компенсации

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы на теплотрассе в мини-отеле "Карамель", сообщается во вторник на сайте краевого правительства.

"Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы в отеле "Карамель". Семьи погибших получили материальную помощь в размере 500 тыс. рублей за человека. Пострадавшие - от 200 до 300 тыс. рублей в зависимости от полученных травм. В общей сложности из резервного фонда правительства Пермского края было направлено 3 400 000 рублей", - сказано в сообщении.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилой пятиэтажки в Индустриальном районе Перми, из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прорыв трубы произошел на расстоянии более 100 м от мини-отеля. Прокуратура совместно с контролирующими органами начала проверку всех хостелов и мини-гостиниц в регионе. Так, одну гостиницу, расположенную в подвале жилого дома в Мотовилихинском районе Перми, уже закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности.