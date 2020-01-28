{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв трубы в отеле в Перми

Семьям погибших и пострадавшим при прорыве трубы в мини-отеле Перми выплатили компенсации

Семьи погибших получили по 500 тыс. рублей, а пострадавшие - от 200 до 300 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы на теплотрассе в мини-отеле "Карамель", сообщается во вторник на сайте краевого правительства.

На эту тему

"Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы в отеле "Карамель". Семьи погибших получили материальную помощь в размере 500 тыс. рублей за человека. Пострадавшие - от 200 до 300 тыс. рублей в зависимости от полученных травм. В общей сложности из резервного фонда правительства Пермского края было направлено 3 400 000 рублей", - сказано в сообщении.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилой пятиэтажки в Индустриальном районе Перми, из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прорыв трубы произошел на расстоянии более 100 м от мини-отеля. Прокуратура совместно с контролирующими органами начала проверку всех хостелов и мини-гостиниц в регионе. Так, одну гостиницу, расположенную в подвале жилого дома в Мотовилихинском районе Перми, уже закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
Реклама на ТАСС
Власти Северодвинска опровергли повышение уровня радиации в городе
Информация о превышении в городе радиационного фона ранее появилась в соцсетях. Жителям рекомендовали закрыть окна и двери в домах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС