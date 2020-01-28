СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

"При принятии решения о рассекречивании того или иного советского или российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, мы исходим с позиций обеспечения безопасности разведывательной деятельности. Принято решение о рассекречивании имен семи сотрудников советской и российской разведки", - сказал он.

По словам Нарышкина, будут рассекречены имена героя России Юрия Шевченко, героя Советского Союза Евгения Кима, героя Советского Союза Михаила Васенкова, героя России Виталия Нетыксы и его супруги Тамары Нетыксы, которые работали вместе.

"Еще один наш выдающийся разведчик-нелегал Владимир Иосифович Лохов, который ушел от нас в 2002 году, а также Виталий Алексеевич Нуйдин, который также ушел из жизни, он работал в паре со своей женой", - отметил глава СВР.

Нарышкин уточнил, что информация о каждом разведчике будет обнародоваться постепенно. "Мы о них будем постепенно рассказывать, шаг за шагом. Сначала на сайте пресс-службы СВР будут размещены краткие данные, а потом мы посвятим этим героям больше времени в средствах массовой информации, на телевидении", - добавил он.