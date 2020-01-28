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Китайская вирусная пневмония
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Отели и объекты туризма в Москве взяты под особый контроль из-за коронавируса в Китае

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что при появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Гостиницы и места массового пребывания туристов взяты под особый контроль в Москве из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщил в своем блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Берем под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра", - написал Собянин.

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Также Собянин заверил, что Москва обеспечена медикаментами и средствами индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, но закупит дополнительно медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски. "В больницах и аптечных учреждениях имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее, мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам", - сообщил Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что власти Москвы вместе с Росздравнадзором прорабатывают возможность поставки в город специальных тест-систем для быстрой диагностики коронавируса. "Совместно с Росздравнадзором работаем над оперативными поставками в Москву современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус", - написал он.

По данным Роспотребнадзора, в России не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания.

"Москва находится в 6,5 тыс. км от очага эпидемии - китайского города Ухань, через наш город проходят огромные потоки людей: туристы, работники, бизнесмены, студенты. И, несмотря на то, что власти КНР ограничили выезд организованных групп своих граждан за рубеж, сейчас в Москве находится немало туристов, которые приехали сюда до введения ограничений", - добавил Собянин

О коронавирусе

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель этой болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен китайскими специалистами 7 января.

Число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник днем достигло 4547, число летальных исходов составляет 106.

Коронавирусы впервые были открыты в 1960-х годах и получили свое название из-за ворсинок на оболочке, которые по форме напоминают солнечную корону во время затмения. Они являются причиной респираторных инфекций (от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома) как у человека, так и у животных.

Новый коронавирус MERS причислен к тому же семейству, что и вирус, который в 2003 году вызвал вспышку атипичной пневмонии.

В новость были внесены изменения (12:19 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияКитайская вирусная пневмония
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