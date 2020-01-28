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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Представитель московской клиники "Мать и дитя" заявила, что это сделано для исполнения решения суда о том, чтобы родители забрали девочку
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники. Об этом заявила представитель клиники "Мать и дитя" в Пресненском суде Москвы, где во вторник в открытом режиме рассматривается исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей.

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"Нами получено исполнительное производство, согласно которому родители объявлены в розыск приставами. Это сделано, чтобы было исполнено решение Гагаринского районного суда о том, чтобы родители забрали ребенка", - сказала представитель клиники, где находится в настоящее время ребенок.

По ее словам, объявление родителей в розыск связано с тем, что приставы "не могут найти должников". "Приставы гоняются за ними [родителями] по всей Москве", - отметила она.

В свою очередь представители ответчиков заявили, что их доверители ни от кого не скрываются. Они также просят суд перенести слушание иска в связи с тем, что мать ребенка желает участвовать в судебном разбирательстве, но в настоящее время находится на больничном.

Прокуратура поддержала ходатайство о переносе судебного заседания.

Органы опеки и попечительства района Арбат заявили ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы с физическим обследованием девочки с целью уточнения диагноза и попросили суд обязать родителей ребенка указать точный адрес их проживания.

"Скоро шесть лет будет, как ребенок находится в перинатальном медицинском центре в больничных условиях, тогда как другие дети находятся дома, - заявила представитель опеки. - За все это время не предпринято никаких действий, чтобы ребенка взяли в семью. Истец также просит провести психолого-психиатрическую экспертизу родителям, чтобы выяснить их психо-эмоциональное состояние.

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает. Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

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