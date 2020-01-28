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Двадцатитомник "История России" выпустят в 2022 году

Том по истории Древней Руси с VI века до Батыева нашествия утвердят на редакционном совете весной 2020 года, сообщил член президиума Российского исторического общества Юрий Петров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Двадцатитомное академическое издание "История России" выйдет в 2022 году, сообщил во вторник ТАСС директор Института российской истории (ИРИ) РАН, член президиума Российского исторического общества (РИО) Юрий Петров, руководящий подготовкой издания к выпуску.

"Я рассчитываю, что с будущего года мы начнем получать готовые тома. Полностью издание увидит свет в 2022 году", - сказал Петров на полях пресс-конференции, посвященной планам работы РИО и фонда "История Отечества" в 2020 году.

По его словам, том по истории Древней Руси с VI века до Батыева нашествия уже весной будет утвержден на редакционном совете, и его начнут готовить к печати.

"В прошлом году работа шла практически над всеми томами одновременно. Я бы сказал, это было фронтальное наступление. Том, посвященный истории Древней Руси, сейчас в самом продвинутом виде: завершена авторская подготовка текстов и их редакторская обработка, весь текст обсужден редколлегией. Рассчитываю, что после некоторых коррективов он будет утвержден редакционным советом весной этого года и будет готовиться к печати", - сказал директор ИРИ РАН.

Над созданием двадцатитомного издания "История России", который планируют выпустить спустя 60 лет после двадцатитомной "Истории СССР", трудятся более 200 ученых. Издание охватит все периоды отечественной истории - Древнюю Русь, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз и Российскую Федерацию. Работа идет на средства субсидии, предоставленной Министерством науки и высшего образования РФ на выполнение госзадания.

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