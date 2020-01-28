Финансирование на науку в 2020 году не получили 64 вуза

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Свыше 60 организаций высшего образования, которые по итогам проверки результативности работы получили низкие оценки, не смогут претендовать на финансирование на фундаментальные исследования в 2020 году. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

На прошлой неделе стали известны результаты второй волны проверки результативности работы подведомственных министерству организаций. Всего были оценены 89 научных организаций и 192 вуза. Причем вузы проходили проверку впервые. В результате среди научных организаций к первой категории ("лидеры") отнесены 44, во вторую категорию ("стабильно работающие") попали 43, в третью ("аутсайдеры") - две. Среди вузов лидирующими признаны 32, во второй категории оказались 96 университетов, в третьей - 64.

"Оценка научной деятельности образовательных организаций вузов достаточно специфична. Неоспорим приоритет образовательной и обучающей функций организаций высшего образования. Оценка научной деятельности вузов может играть роль в распределении государственного заказа на научную деятельность. Так, бюджетной комиссией Минобрнауки на 2020 год распределено государственное задание на фундаментальные исследования только для организаций 1-й и 2-й категории", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что благодаря переходу на новые правила финансирования вузы, отнесенные к третьей категории, могут получить средства на исследования на конкурсной основе в виде грантов и субсидий. К научным организациям, отнесенным к третьей категории, как сообщили в пресс-службе, могут быть применены более серьезные меры - реорганизация, ликвидация, в отдельных случаях - замена руководителя.

При этом процедура апелляции, по данным министерства, не предусмотрена. "Однако решения по отнесению организации к категории могли быть пересмотрены на всех этапах экспертной оценки, например, по инициативе членов экспертных советов, ведомственной и межведомственной комиссии в случае наличия веских аргументов", - пояснили в пресс-службе.

Результаты оценки

По данным министерства, всего в 2019 году оценку прошли 383 организации из 18 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), в том числе подведомственных Росстандарту, Минздраву, Роспотребнадзору, Россвязи, Россельхознадзору и так далее. Из них 138 научных организаций и 245 образовательных. Среди них 281 организация (89 научных и 192 образовательных) - подведомственные Минобрнауки, - из 70 регионов страны. Сведения организаций собирались и оценивались за 2015 - 2017 годы.

Из 89 научных организаций более 50% являлись научными или исследовательскими центрами, сформированными в ходе реструктуризации посредством присоединения нескольких организаций к организации-лидеру. Оценка научных организаций прошла в 49 городах России, больше всего организаций прошли оценку в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. Вузы оценивались в 85 городах, включая, помимо городов федерального значения, Казань, Воронеж, Иваново, Нижний Новгород, Омск, Самару, Екатеринбург, Томск.

Согласно утвержденным правилам, оценку результативности работы научных организаций Минобрнауки должно проводить ежегодно. При этом институт можно проверять не чаще, чем раз в три года. По итогам оценки организация попадает в одну из следующих категорий: первая - научные организации-лидеры. Вторая - стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность. И третья - научные организации, утратившие научную деятельность в качестве основного вида деятельности и перспективы развития.