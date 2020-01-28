Власти Северодвинска опровергли повышение уровня радиации в городе

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Северодвинска Архангельской области, где во вторник сработали датчики, фиксирующие уровень радиации, опровергают информацию о повышении радиационного фона в городе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Во вторник в соцсетях региона появилась информация о превышении радиационного фона в Северодвинске, рекомендовалось закрыть окна и двери в домах.

"На городской территории сработал датчик, но в пределах нормы: 0,3 микрозиверта в час. Никакого ЧП не было. На место выехали специалисты подразделений гражданской защиты и сотрудники института гигиены и эпидемиологии, сделали повторные замеры, все в норме", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе центра судоремонта "Звездочка", на предприятии "никаких ЧП не было, работ, связанных с радиацией, не проводилось".

Ряд СМИ распространил информацию, что очевидцы сообщили о пожаре на одной из подлодок на "Звездочке". "Никаких пожаров ни на одной из подводных лодок у нас нет", - сказали ТАСС в пресс-службе завода.