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Туристический сбор с иностранцев в Петербурге введут к 2021 году

Эти средства планируется направить в том числе на реставрацию фасадов городских памятников архитектуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают ввести туристический сбор для иностранцев к 2021 году. Об этом сообщил во вторник на заседании городского правительства губернатор города Александр Беглов.

"По поводу туристического сбора работа должна быть продолжена, чтобы мы ее вскоре завершили и уже максимум с 2021 года получили такую возможность - собирать туристический сбор", - сказал Беглов.

Идею о вводе в Петербурге сбора для иностранных туристов в размере 100 рублей в сутки Беглов озвучил в апреле 2019 года, это предложение поддержал Владимир Путин. Минфину и Министерству экономического развития дали поручение рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ.

Средства от туристического сбора планируется направить в том числе на реставрацию фасадов памятников архитектуры Санкт-Петербурга.

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