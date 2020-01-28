Лавров призвал учитывать рекомендации российских ведомств по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал граждан РФ, находящихся в Китае или планирующих туда поехать, учитывать информацию российских ведомств о ситуации со вспышкой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

"Этими вопросами занимается специально созданная комиссия правительства РФ. На эту тему уже высказывали свои оценки и рекомендации представители этой комиссии, в частности Ростуризм, Роспотребнадзор <...> Все это находится на сайтах ведомств", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли эвакуация россиян из китайского города Ухань, транспортное сообщение с которым прервано из-за вспышки пневмонии нового типа.

"Все наши граждане - и находящиеся в Китае, и те, которые планировали побывать в КНР, - имеют возможность ознакомиться. Мы надеемся, [они] будут делать для себя правильные выводы с учетом интересов своей собственной безопасности", - подчеркнул министр.

По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 4547 человек. Число летальных исходов достигло 106. Наибольшее количество инфицированных и умерших приходится на провинцию Хубэй (2714 и 47 соответственно) и ее административный центр Ухань (1590 и 42).

Как сообщило посольство РФ в Китае, на утро вторника дипмиссия поддерживала связь со 158 россиянами на территории провинции Хубэй, из них 113 находятся в городе Ухань. Зараженных коронавирусом 2019-nCoV среди них нет.