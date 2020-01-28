Эксперты назвали самые популярные профессии у молодежи в 2019 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россияне в возрасте от 18 до 23 лет в 2019 году чаще всего искали работу по профессии продавца-консультанта (4,8 тыс. резюме), официанта (4,4 тыс.) и продавца-кассира (3,8 тыс.). Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Больше всего молодых соискателей (4,8 тыс.) по всей России в 2019 году искали работу по профессии продавца-консультанта. Чуть менее популярна для молодежи профессия официанта - 4,4 тыс. резюме было опубликовано в прошлом году. В тройку "молодежных" профессий также вошли продавцы-кассиры - более 3,8 тыс. соискателей 18-23 лет хотели работать именно в этой должности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди студентов также оказалась востребована работа администратором (более 2,6 тыс. молодых людей с начала 2019 года указали в резюме эту специальность) и грузчиком (2 тыс. резюме).

"Активнее всего молодые люди ищут работу в январе и июле, именно в эти месяцы они создали больше всего резюме на сервисе "Работа.ру", - отметили в сервисе. Чаще всего в 2019 году работу искали молодые люди из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Исследование проводилось в январе 2019 - январе 2020 года. В ходе исследования были проанализированы 69,5 тыс. резюме соискателей в возрасте 18-23 лет по всей России.