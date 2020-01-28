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75-летие Победы

Кремль ждет подтверждений о приезде в Москву зарубежных лидеров на День Победы

Пресс-секретарь президента России сообщил, что в Кремле не спешат с публикацией списка тех, кто подтвердил участие

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кремль пока не публикует списки высокопоставленных гостей, которые приедут на юбилей Победы в мае в Москву, поскольку еще не все ответы на приглашения получены.

Как рассказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приглашения главам государств посетить Москву "отправлены давно". "Просто от кого-то мы еще не получили ответа, от кого-то получили. Мы не спешим пока с публикацией списка тех, кто уже окончательно подтвердил свое участие", - отметил представитель Кремля.

"Еще ждем какое-то время", - уточнил он, пообещав позже опубликовать списки ожидаемых гостей.

9 мая в Москве будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что торжества будут организованы на самом высоком уровне.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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