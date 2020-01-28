В Чечне разработают дорожную карту пилотного проекта ИЖС

ГРОЗНЫЙ, 28 января. /ТАСС/. Власти Чечни до 15 февраля 2020 года разработают дорожную карту по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для участия в пилотном проекте. Об этом сообщил во вторник ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ахмед Газалапов.

"Чеченская Республика вошла в пилотный проект, где будут выделены соответствующие средства на проведение инженерной инфраструктуры к частным застройкам. Мы подготовим до 15 февраля дорожную карту", - отметил собеседник агентства.

По его словам, участие в проекте позволит региону увеличить долю ИЖС в общем объеме строительства жилья. "У нас есть потенциал, потому что в республике люди строят частные дома, развиваются районы, и, если подвести инфраструктуру, это станет хорошей поддержкой для жителей", - сказал Газалапов.

Ранее в январе заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин сообщил ТАСС, что пилотный проект по ИЖС запущен в Белгороде и Липецке, в 2020 году к нему присоединятся Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область. Он добавил, что в 2020 году Минстрой также займется распространением на ИЖС всех существующих программ поддержки, в том числе выплат по 450 тыс. рублей многодетным семьям для погашения жилищного кредита и ипотеки под 6% для семей с детьми.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал правительство РФ и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который сейчас проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья за счет развития ИЖС и его ипотечного кредитования, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.