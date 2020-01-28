Песков не сомневается, что генпрокуратура проверит законность дела Гаджиева

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что генпрокуратура не оставит без внимания депутатский запрос на проверку дела редактора отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

"Если есть обращение народного избранника в генпрокуратуру, мы не сомневается, что законность этого дела будет проверена генпрокуратурой", - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле "видели сообщения в СМИ на этот счет". "Действительно, вчера СМИ публиковали эту информацию. Мы не знаем, на чем основываются утверждения, что какие-то показания были получены под пытками, мы не знаем, насколько они могут соответствовать действительности. Мы также не осведомлены о деталях этого дела", - добавил Песков.

Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар" и мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей.