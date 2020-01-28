Альбом на сайте Кремля, посвященный Путину, пополнится фото и видео за 2010-2014 годы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Альбом на сайте Кремля с избранными фотографиями и видеозаписями, посвященными деятельности Владимира Путина, пополнится во вторник материалами за 2010-2014 годы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня будет [опубликована] третья часть фото- и видеоматериалов на сайте президента, как всегда - весьма интересная, заслуживающая внимания", - сказал Песков, отметив, что речь пойдет о периоде 2010-2014 годов. "Много всего было в эти годы, все это будет опубликовано", - добавил пресс-секретарь.

Проект "Путин. 20 лет" появился на кремлевском портале в конце 2019 года по случаю юбилея событий 31 декабря 1999 года, когда после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина Путин, возглавлявший правительство страны, стал исполняющим обязанности главы государства. Сначала на сайте были выложены избранные фото- и видеоматериалы, относящиеся к периоду с 2000 по 2004 год включительно. В середине января альбом был пополнен фотокарточками и видеозаписями, касающимися периода работы Путина на постах президента и премьер-министра в 2005-2009 годы.

Как ранее заявлял Песков, на портале будут появляться наиболее яркие и интересные фотографии и видео прошлых лет, причем среди материалов "есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось", а некоторые снимки и записи публикуются впервые.

В частности, на портале размещены записи новогодних обращений Ельцина и Путина 31 декабря 1999 года, кадры передачи и.о. главы государства "ядерного чемоданчика" в Кремле и посещения Путиным в тот же день Гудермеса уже в новом качестве. Также на сайте доступны видеозаписи знаменитого полета президента РФ на истребителе Су-27 в марте 2000 года и выхода главы государства на татами, кадры встреч Путина с мировыми лидерами и эпизоды из поездок по регионам.

Путин позирует на фоне египетских пирамид, посещает личную дачу Виктора Ющенко на Украине, вместе с Герхардом Шредером ходит по Ганноверской ярмарке в Германии, встречает чету Буш в Ново-Огарево, где катается с американским лидером на раритетной "Волге", первым из действующих мировых лидеров приезжает в Шаолинь - на сайте можно посмотреть на эти и многие другие эпизоды тех времен. В 2008 году Путин по завершении второго президентского срока становится премьер-министром, и фото- и видеохроника отражает этот этап его деятельности, среди событий которого - конфликт в Южной Осетии, мировой финансовый кризис, и многое другое.