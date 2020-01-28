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Ситуация со вспышкой кишечной инфекции в Кизляре стабилизировалась

В больнице остаются 16 человек, из них 11 - дети

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в дагестанском Кизляре стабилизировалась, в больнице остаются 16 человек, из них 11 - дети. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства здравоохранения Дагестана.

"На лечении в ЦГБ Кизляра остаются 16 человек. Среди них 11 детей. Ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в городе стабилизировалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения "высококвалифицированной помощи медиков Центральной городской больницы Кизляра и приехавших в город по поручению министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова лучших специалистов из Махачкалы, выписаны домой после лечения 225 человек, из них 120 - дети".

"Для закрепления положительной динамики в городе продолжаются подворовые обходы населения с целью своевременного выявления заразившихся острой кишечной инфекцией. Их проводят 16 врачебно-фельдшерских бригад в составе шести врачей-ординаторов ДГМУ [Дагестанского государственного медуниверситета] и волонтеров. Они же осуществляют фагирование и вакцинацию населения", - отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в Кизляре с 6 по 24 января было зарегистрировано 367 случаев острой кишечной инфекции, из них 195 среди детей, госпитализированы за этот период 230 человек, из которых 125 - дети.

Вспышка кишечной инфекции в Кизляре локализована. Подворными обходами в городе охвачено около 1,2 тыс. человек, в том числе более 300 детей. Профилактическим фагированием (разновидность вакцинации) из зоны риска охвачены 2 тыс. 35 человек, в том числе 1 тыс. 745 детей. Кроме того, 2,3 тыс. жителей Кизляра, из них 2 тыс. 158 детей, вакцинированы против гепатита А, продолжается вакцинация против дизентерии и брюшного тифа.

По факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. Причиной массового отравления людей в городе, по данным прокуратуры республики, стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе.

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