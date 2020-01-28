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Синоптики предупредили о резком похолодании на Северо-Западе России, Урале и юге Сибири

На этих территориях температура может понизиться до минус 25-28 градусов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Похолодание ожидается на востоке Центрального федерального округа, в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири в течение недели, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Такое сильное вторжение холода начинается в Коми, Архангельской области и распространяется на самый восток Центрального федерального округа и на Поволжье. Там погода совершенно суровая, и такой она будет до конца рабочей недели. Если смотреть на территорию нашей страны [на карте], то получается такая узкая полоса холода", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, на этих территориях температура может понизиться до минус 25-28 градусов. Также "полоса холода" распространится на северо-восток Европейской части страны, на Урал и юг Западной Сибири. Это необычное явление, потому что в соседних регионах в этом время будут наблюдаться температурные аномалии. "К западу на Европейской территории температура в течение всей этой недели будет аномальной - плюс 8-10 градусов отклонение от нормы. В Красноярском крае и Якутии аномалии и вовсе плюс 20 - плюс 22 градусов. То есть у нас действительно получается такая узкая область холода", - отметил метеоролог.

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