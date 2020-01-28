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Отец брошенных в Шереметьево детей заявил, что хотел найти работу и вернуться за ними

В понедельник отец мальчиков сам явился в СК
' Следственный комитет Российской Федерации/ YouTube'

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Отец оставленных в аэропорту Шереметьево детей заявил на допросе в СК, что хотел найти работу и после этого вернуться за мальчиками. Видео допроса распространил Следственный комитет.

"Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей Влада и Ванечки. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня", - сказал мужчина.

Он добавил, что очень любит своих сыновей и надеется, что они снова скоро будут вместе.

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В воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту в опасном для жизни и здоровья состоянии. Как сообщали в СК РФ, оставив детей, отец улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает. В понедельник отец мальчиков сам явился в Следственный комитет.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у детей была обнаружена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также он просил не разлучать детей и временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится.

 

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