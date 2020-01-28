Отец брошенных в Шереметьево детей заявил, что хотел найти работу и вернуться за ними

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Отец оставленных в аэропорту Шереметьево детей заявил на допросе в СК, что хотел найти работу и после этого вернуться за мальчиками. Видео допроса распространил Следственный комитет.

"Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей Влада и Ванечки. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня", - сказал мужчина.

Он добавил, что очень любит своих сыновей и надеется, что они снова скоро будут вместе.