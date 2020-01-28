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Китайская вирусная пневмония

Роструд призвал учитывать эпидемическую ситуацию в Китае при планировании командировок

Ряд работников может быть направлен в командировку, только если они дали на это согласие, напомнили в ведомстве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роструд рекомендует работодателям учитывать эпидемиологическую ситуацию в Китае при планировании командировок. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

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"При планировании командировок работодателям целесообразно учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Китае и рекомендации компетентных органов власти воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

В Роструде отметили, что, в соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан обеспечивать работникам безопасные условия и охрану труда и информировать их об условиях и охране труда при исполнении ими трудовой функции. "Вместе с тем отказаться от командировки может любой работник, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре", - добавили в ведомстве.

Ряд работников может быть направлен в командировку, только если они дали на это согласие. Они имеют право отказаться от командировки в силу закона, подчеркнули в Роструде. К таким работникам относятся женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

"Отдельных работников вообще нельзя направлять в командировку, так как это запрещено законом. К ним относятся беременные женщины, несовершеннолетние, за исключением спортсменов и творческих работников, работники, заключившие ученический договор (если командировка не связана с ученичеством), инвалиды (если такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации), а также работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган (в период проведения выборов)", - отметили в ведомстве.

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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