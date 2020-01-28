Матвиенко призывает ускорить рассмотрение законов, защищающих память о погибших в ВОВ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов совместно с коллегами из Госдумы ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на сохранение памяти погибших в Великой Отечественной войне и поддержку поисковых отрядов.

"Особого внимания требует забота о воинских захоронениях. По оценкам министерства обороны, из числа миллионов солдат, захороненных на территории нашей страны и за границей, больше половины покоятся как неизвестные. Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности необходимо совместно с коллегами из Государственной думы ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне и поддержку поисковой работы", - сказала во вторник Матвиенко, открывая VIII Рождественские парламентские встречи.

Она подчеркнула, что необходимы также эффективные законодательные меры противодействия уничтожению воинских захоронений и мемориалов, включая наказание виновных в этом лиц и организаций. "Соответствующий законопроект готовится министерством обороны. Уверена, что наш профильный комитет также активно включится в эту работу", - сказала спикер Совфеда.

Ранее Минобороны России предложило дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам, наказание за такое правонарушение должно будет составить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.

Также Минобороны РФ предлагает разработать меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами РФ. В качестве подобных мер военное ведомство предлагает запрет на въезд на территорию России граждан иностранных государств и арест на территории РФ финансовых и иных активов граждан иностранных государств, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, а также запрет на любые сделки с собственностью этих граждан.