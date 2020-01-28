В Саратове в отношении матери отравившегося алкоголем ребенка возбудили дело

САРАТОВ, 28 января. /ТАСС/. В Саратове возбудили администратовное дело в отношении матери 10-летнего ребенка, которого 22 января госпитализировали в Саратове с алкогольной интоксикацией, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным пресс-службой ГУ МВД региона, сообщение о госпитализации ученика четвертого класса с признаками алкогольной интоксикации поступило 22 января. Мальчика доставили с улицы, где ему стало плохо. Прокуратура и МВД начали проверку.

"Проверка идет. Вынесено постановление о возбуждении административного производства в отношении мамы подростка по ст. 20.22 КоАП. У ребенка была алкогольная интоксикация. В ходе проверки установлено, что в группе людей [с которыми был мальчик] был совершеннолетний молодой человек, он приобрел сначала пиво, потом вино. Все подростки, которые были в этой группе, сказали, что они алкоголь не употребляли", - сказали ТАСС в прокуратуре.

Как отметили в УМВД по региону, по словам матери, ребенок сказал ей, что идет на каток.