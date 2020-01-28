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Патриарх Кирилл заявил, что суррогатное материнство поощряет торговлю детьми

Предстоятель РПЦ добавил, что эта процедура эксплуатирует женщин

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Суррогатное материнство поощряет торговлю детьми, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить подмену понятий в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и разрешенная в России, доступная только обеспеченным людям процедура, по сути, в какой-то мере эксплуатирует женщин и поощряет торговлю детьми. Суррогатная мать - та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из энтузиазма: она получает за это деньги, в конечном итоге продает своих детей. Я говорю резко, но именно так обстоит дело", - сказал он во вторник на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

В мае 2019 года глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который выступает автором проекта закона о регистрации в ЗАГСе детей, появившихся на свет от суррогатных матерей, сообщал, что Минюст и Минздрав на предварительном этапе поддержали законопроект. Он был внесен в Государственную думу 1 марта 2019 года.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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