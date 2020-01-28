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Китайская вирусная пневмония

Власти Амурской области рассказали, сколько человек воспользовались временным "окном"

Транспортным коридором, который был организован через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ, воспользовались 239 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Временный транспортный коридор, организованный через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ, позволил вернуться в Россию из Китая 221 россиянину и 18 гражданам КНР, имеющим вид на жительство в РФ. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

Ранее власти России и Китая договорились организовать временное "окно" для выезда российских туристов из КНР через закрытый ранее пункт пропуска. Перевозка грузов и пассажиров здесь приостановлена до 31 января, это связано с празднованием в Китае Нового года, а также с распространением коронавируса. Десятки граждан РФ, находившихся в Китае с туристическими, учебными и деловыми целями, искали способы вернуться домой.

"239 человека вернулась в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ. В течение дня пункт пропуска Благовещенск пресекли российские туристы и 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России", - сообщила пресс-служба областного правительства, добавив, что китайская сторона оказала содействие.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в течение дня у досмотренных граждан не было выявлено клинических проявлений заболеваний. Одна российская туристка была госпитализирована с подозрением на острый аппендицит. "Также по просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому вернуться в Китай из России смогли 33 гражданина КНР", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияАмурская областьКитайская вирусная пневмония
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