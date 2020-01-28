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Китайская вирусная пневмония
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В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

Все они вернутся в страну до 4 февраля, сообщили в Ростуризме

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В Китае, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остается 5,6 тыс. организованных туристов из России. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

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"По уточненным данным, в Китае находится 5 тыс. 604 организованных туриста из России. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Туры в Китай до рекомендации Ростуризма приостановить отправку туристов в эту страну приобрели 32,7 тыс. россиян, добавили в федеральном агентстве.

"Помимо этого, Ростуризм совместно с крупнейшими туроператорами, работающими на китайском рынке, принял решение о прекращении чартерных программ по ввозу в Китай тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января 2020 года. Им в первую очередь предлагаются альтернативные направления отдыха. По состоянию на сегодняшний день, количество таких туристов составляет 32,7 тыс. человек с глубиной бронирования до 30 июня 2020 года", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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