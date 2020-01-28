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Mediascope сообщил, сколько времени тратят россияне на просмотр ТВ

По данным компании, средний показатель - три часа 40 минут в день

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россияне смотрят телевизор в среднем три часа 40 минут в день. Об этом говорится в представленной во вторник презентации компании Mediascope на форуме CSTB.

"Средний россиянин тратит на просмотр ТВ три часа 40 минут", - отмечается в представленных материалах. Речь идет об аудитории четырех лет и старше в городах с населением от 100 тыс. человек.

Согласно представленным данным, 98% жителей России включают телевизор хотя бы раз в месяц, а 66% процентов смотрят его каждый день.

Исследование проводилось с 1 января по 31 декабря 2019 года.

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Россия
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