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Китайская вирусная пневмония

Эксперт: способные переносить коронавирус летучие мыши не водятся в России

Они обитают только в тропических странах, пояснила сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова

ТОМСК, 28 января. /ТАСС/. Летучие мыши, которые являются переносчиком коронавируса 2019-nCoV, ставшего причиной эпидемии в Китае, не водятся на территории России, а обитают только в тропических странах, сообщила ТАСС сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова - эксперт в области инфекционных заболеваний, передаваемых рукокрылыми.

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Как ранее ТАСС сообщал заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин, изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, которым в декабре-январе заразились 4,6 тыс. человек, выступали летучие мыши. В России, по данным Роспотребнадзора, подтвержденных случаев заболевания нет.

"Могут ли российские летучие мыши являться переносчиками болезни? Нет, поскольку данный коронавирус ассоциирован с тропическими видами, не встречающимися на территории России", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, скорее всего, летучие мыши в Китае, которые стали переносчиком коронавируса, употреблялись в пищу. "Во-первых, ряд патогенов, действительно, термоустойчив, во-вторых, далеко не все национальные блюда по рецептуре предлагают термическую обработку, либо она незначительна и недостаточна для уничтожения патогена. Кроме того, есть вероятность, что люди заражаются при разделке туш летучих мышей", - сказала Орлова.

По ее словам, сложившаяся ситуация не является катастрофической, в частности, для России - предпосылок к эпидемии заболевания, вызываемого коронавирусом, в нашей стране нет. "Сейчас активно разворачиваются карантинные мероприятия, соответствующие организации выдают рекомендации, и при их неукоснительном соблюдении, будем надеяться, что вспышка будет локализована в самое ближайшее время. Биологическая безопасность - часть обороноспособности государства в целом, и можно не сомневаться, что этот аспект продуман и проработан на высочайшем уровне как в России, так и в Китае. Вот почему и нет заболевших (в РФ)", - отметила она.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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