Патриарх Кирилл призвал уделять внимание семейным ценностям в массовой культуре

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вопросам традиционных семейных ценностей и многодетности должно уделяться больше внимания в сфере культуры и искусства, заявил во вторник Патриарх Московский и всея Руси на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"С большой тревогой мы наблюдаем, как усиливается давление на традиционные институты семьи, как мало места уделяется этой теме в нашей современной культуре. Нужны хорошие литературные произведения, телевизионные передачи, которые подчеркивали бы важность семьи и семейных ценностей. Особый акцент нужно делать сегодня на теме многодетности", - сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, семейные ценности требуют защиты в публичном пространстве. "Сама идея семейной жизни нередко дискредитируется в общественном пространстве, в социальных сетях, которые акцентируют внимание на том, что семейная жизнь якобы понижает уровень комфорта и потребления. <…> Убежден, что пришло время отреагировать на этот вызов, семья требует комплексной защиты, в том числе в публичном пространстве", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он также отметил, что только три ребенка обеспечивают минимальный прирост населения. "Если у тебя три ребенка, нам кажется, что это что-то особенное, на самом деле, это минимальное воспроизводство населения. Когда рождается один ребенок, никакого воспроизводства вообще нет, когда два - по нулям, и только три ребенка дают минимальный рост населения. Думаю, что нужно громко говорить, что семьи должны становиться многодетными", - заключил предстоятель Русской церкви.

Традиционные Рождественские парламентские встречи с патриархом Московским и всея Руси проходят в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, которые стали первым из запланированных в 2020 году церковно-государственных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема чтений в этом году - "Великая Победа: наследие и наследники".