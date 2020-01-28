{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патриарх Кирилл призвал уделять внимание семейным ценностям в массовой культуре

По словам предстоятеля Русской православной церкви, семейные ценности требуют защиты в публичном пространстве
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вопросам традиционных семейных ценностей и многодетности должно уделяться больше внимания в сфере культуры и искусства, заявил во вторник Патриарх Московский и всея Руси на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"С большой тревогой мы наблюдаем, как усиливается давление на традиционные институты семьи, как мало места уделяется этой теме в нашей современной культуре. Нужны хорошие литературные произведения, телевизионные передачи, которые подчеркивали бы важность семьи и семейных ценностей. Особый акцент нужно делать сегодня на теме многодетности", - сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, семейные ценности требуют защиты в публичном пространстве. "Сама идея семейной жизни нередко дискредитируется в общественном пространстве, в социальных сетях, которые акцентируют внимание на том, что семейная жизнь якобы понижает уровень комфорта и потребления. <…> Убежден, что пришло время отреагировать на этот вызов, семья требует комплексной защиты, в том числе в публичном пространстве", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он также отметил, что только три ребенка обеспечивают минимальный прирост населения. "Если у тебя три ребенка, нам кажется, что это что-то особенное, на самом деле, это минимальное воспроизводство населения. Когда рождается один ребенок, никакого воспроизводства вообще нет, когда два - по нулям, и только три ребенка дают минимальный рост населения. Думаю, что нужно громко говорить, что семьи должны становиться многодетными", - заключил предстоятель Русской церкви.

Традиционные Рождественские парламентские встречи с патриархом Московским и всея Руси проходят в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, которые стали первым из запланированных в 2020 году церковно-государственных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема чтений в этом году - "Великая Победа: наследие и наследники".

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
Реклама на ТАСС
Вышинский и Черышева в желтых жилетах заявили в ПАСЕ о недопустимости дискриминации СМИ
Они продемонстрировали документы, в том числе 12-страничное изложение тех репрессивных мер, которым коллеги подвергаются на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС