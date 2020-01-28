Минобороны РФ: идеи неонацизма распространяются в странах, которые внесли вклад в Победу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Неонацизм сейчас поднимает голову в странах, которые сами внесли вклад в победу во Второй мировой войне, в частности в Польше, Прибалтике, на Украине. Об этом во вторник сообщил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Так случилось, что победа сил света над тьмой и демоническим духом, обличенными в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной. Неонацизм поднимает голову во многих странах и в том числе, как это не покажется странным, и в тех, которые в 1945 году внесли вклад в разгром нацистской Германии. В Польше, странах Балтии, на Украине и в ряде других стран сегодня массово сносят памятники воинам Красной армии", - сказал генерал на VIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники"

По его словам, необходимо приложить больше усилий для защиты исторической памяти, не допуская фальсификации истории.

"Вооруженные силы Российской Федерации являются сегодня истинными наследниками тех победителей", - подчеркнул Картаполов. В качестве примера таких усилий со стороны Минобороны генерал привел строительство главного храма Вооруженных сил РФ и мемориального комплекса "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот". В частности, в рамках создания "Дороги памяти" оцифровано более 15 млн записей о погибших и более миллиона фотографий.

"Победа стала той скрепой, которая и сегодня, несмотря на границы и образование новых государств на территории бывшего СССР, объединяет народ общим духом и общими ценностями", - сказал Картаполов.

"Я надеюсь, что общими усилиями мы достигнем главной цели - сделать Победу главной вехой национального самосознания , сохранить ее в исторической памяти нашего народа", - подчеркнул генерал.

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