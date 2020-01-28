Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса наступит через неделю

ТАСС, 28 января. Пик распространения коронавируса нового типа в КНР настанет через 7-10 дней. Об этом во вторник заявил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Пик распространения коронавируса наступит через 7-10 дней, но эпидемия не достигнет широких масштабов", - приводит слова Чжун Наньшаня агентство "Синьхуа".

Однако, по оценке эксперта, масштабной эпидемии в КНР не произойдет. Он также выразил уверенность, что массовое перемещение населения, ожидаемое вскоре после официального завершения праздников в связи с Новым годом по лунному календарю, не приведет к росту числа заражений, так как компетентные органы по всей стране активно занимаются выявлением инфицированных.

Согласно официальной статистике, число заразившихся в КНР новым коронавирусом 2019-nCoV во вторник во второй половине дня превысило 4,6 тыс. человек, скончались 106 жителей. Первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 2,7 тыс. случаев инфицирования, 100 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (207 человек), Чжэцзян (173) и Хэнань (168 случаев, один со смертельным исходом). В Пекине выявлен 91 инфицированный (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 30 человек, из них один скончался. Единственный регион в КНР, не подвергшийся распространению вируса - Тибетский автономный район.

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.